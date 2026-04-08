ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил за границей, однако его клуб разгромили

4 апреля украинский форвард Максим Пухтеев отметился голом за клуб «Казинцбарцика» в 28-м туре чемпионата Венгрии.

Максим начал гостевой матч против «Пакша» на скамейке запасных. После перерыва тренер выпустил украинца на поле.

Пропуская со счетом 0:2, Пухтеев пробил вратаря соперника и стал лучиком надежды на спасение команды.

Однако «Казинцбарцика» не только не воспользовалась своим шансом, но и пропустила еще больше – «Пакш» довел счет до разгрома: 5:1.

После зимнего переезда в Венгрию Максим успел сыграть шесть матчей, однако этот гол стал для него первым в составе «Казинцбарцики».

В турнирной таблице команда украинца находится на последнем месте: 12-я позиция и 17 очков.

Чемпионат Венгрии. 28-й тур, 4 апреля

«Пакш» – «Казинцбарцика» – 5:1

Голы: Сендрей, 14, 65; Беде, 82, 89; Адам, 90+5 (пен.) – Пухтеев, 79

