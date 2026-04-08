Нападающий Баварии сдержанно оценил победу над Реалом: радоваться рано

Колумбийский футболист «Баварии» Луис Диас прокомментировал гостевой матч проти мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий отметился голом под конец первого тайма и помог своему клубу обыграть соперника со счетом 2:1.

Ответная игра команд состоится через неделю – 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.

«Это был очень непростой матч. «Реал» силен дома. У нас был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили, особенно в первом тайме.

Обе команды создали еще немало моментов, и если бы мы реализовали один из своих, то возвращались бы домой с гораздо более комфортным преимуществом. На следующей неделе нам нужно быть максимально собранными и полностью готовыми к тому, что нас ждет», – высказался Диас.