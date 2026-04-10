Украина. Премьер лига10 апреля 2026, 09:02 |
Маркевич назвал лучшего тренера украинского футбола после Лобановского
Мирон Богданович – о Луческу
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о румынском специалисте, экс-тренере «Шахтера» и «Динамо» Мирче Луческу, скончавшемся в возрасте 80 лет.
«Если одним словом, то это был Профессионал. Считаю, что после Валерия Лобановского он оставил самый заметный след как тренер в украинском футболе.
Именно под его руководством «Шахтер» прервал многолетнюю гегемонию киевского «Динамо», а когда румын встал у руля столичной команды, то уже настала очередь «горняков» уступить трон», – сказал Мирон Богданович.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Мірча і поруч не стояв з ВВЛ, це дуже різні величини.
