  Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу всегда был предан футболу»
08 апреля 2026, 14:04
377
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу всегда был предан футболу»

Именитый украинский специалист о своем румынском коллеге

08 апреля 2026, 14:04 |
377
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу всегда был предан футболу»
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о том, чем ему запомнился легендарный Мирча Луческу.

– Если одним словом, то это был Профессионал. Считаю, что после Валерия Лобановского он оставил заметный след, как тренер в украинском футболе. Именно под его руководством «Шахтер» прервал многолетнюю гегемонию киевского «Динамо», а когда румын встал у руля столичной команды, то уже настал черед «горняков» уступить трон.

– Наверное, где-то не повезло, что взлет возглавляемого вами «Металлиста» пришелся на годы, когда доминировал «Шахтер» Луческу, и харьковчанам не удалось замахнуться на «золото».

– Это футбол. Тогда «Шахтер» действительно был очень сильный, с ним считались на международной арене. Но то наше соперничество было в пользу украинского футбола, помнится, очные противостояния «Металлиста» и «Шахтера» всегда собирали полные стадионы, способствовали популяризации игры миллионов, помогали и нам прогрессировать.

Луческу всегда с большим уважением относился к «Металлисту», в конце концов это именно по его инициативе в «Шахтере» продолжили карьеру мои подопечные Тайсон, Марлос, Александр Кучер, Марко Девич. Большинство из них сказали свое веское слово и защищая честь сборной Украины.

– А какие у вас были отношения с Луческу, несмотря на многолетнюю конкуренцию?

– Дружеские. «Металлист» тогда часто проводил сборы в ОАЭ, где в основном готовился и «Шахтер». Более того, как правило, тренировались на соседних полях. И после занятий в обмене мнениями у нас никогда не было каких-то тайн.

– Вы уже упоминали о самом титулованном украинском тренере Валерии Лобановском. Последние дни походили на жизненный путь Мирчи Луческу, который еще несколько дней назад, несмотря на почтенный возраст, возглавлял сборную Румынии.

– Потому что эти легендарные тренеры были отданы футболу, для них не было мелочей, все воспринимали близко к сердцу. И оно начало давать сбои. Лобановский и Луческу заслужили, что большой отряд именитых футболистов именно их считает своими учителями. Важно, что Луческу позаботился о личной смене. Его сын Разван стал авторитетным тренером и надеюсь со временем возглавит сборную Румынии и приложит усилия, чтобы с ней снова все считались. Как об этом мечтал его отец.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
