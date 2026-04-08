Нойер повторил достижение Месси в ЛЧ. Впереди только легенда Реала
40-летний немецкий вратарь продолжает устанавливать рекорды ЛЧ
40-летний немецкий голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер сыграл свой 136-й поединок в стартовом составе за Баварию в Лиге чемпионов.
Произошло это в первом четвертьфинальном матче против Реала.
Нойер по количеству выходов в стартовом составе одной команды в ЛЧ догнал Лионеля Месси, который в свое время также имел 136 матчей с первых минут за Барселону.
Только один игрок в истории турнира имеет большее количество – Икер Касильяс (149 выходов в стартовом составе Реала).
Игроки с наибольшим количеством выходов в стартовом составе за один клуб в Лиге чемпионов
- 149 – Икер Касильяс (Реал)
- 136 – Лионель Месси (Барселона)
- 136 – Мануэль Нойер (Бавария)
136 – Manuel Neuer is making his 136th Champions League start for FC Bayern; only Iker Casillas, for Real Madrid (149), has made more Champions League starts for a single club (Lionel Messi also has 136 for FC Barcelona). Legend. pic.twitter.com/9en2MU1TbD— OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
