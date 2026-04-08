  4. Нойер повторил достижение Месси в ЛЧ. Впереди только легенда Реала
08 апреля 2026, 12:56
Нойер повторил достижение Месси в ЛЧ. Впереди только легенда Реала

40-летний немецкий вратарь продолжает устанавливать рекорды ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

40-летний немецкий голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер сыграл свой 136-й поединок в стартовом составе за Баварию в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом четвертьфинальном матче против Реала.

Нойер по количеству выходов в стартовом составе одной команды в ЛЧ догнал Лионеля Месси, который в свое время также имел 136 матчей с первых минут за Барселону.

Только один игрок в истории турнира имеет большее количество – Икер Касильяс (149 выходов в стартовом составе Реала).

Игроки с наибольшим количеством выходов в стартовом составе за один клуб в Лиге чемпионов

  • 149 – Икер Касильяс (Реал)
  • 136 – Лионель Месси (Барселона)
  • 136 – Мануэль Нойер (Бавария)
