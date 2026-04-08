  Тренер Реала осудил решение арбитра в матче с Баварией: «Не понимаю»
08 апреля 2026, 16:04
Тренер Реала осудил решение арбитра в матче с Баварией: «Не понимаю»

Альваро Арбелоа ждал удаления Джонатана Та

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа обратил внимание на работу арбитра в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мадридцы уступили сопернику со счетом 1:2, однако тренер «сливочных» после матча выделил один из эпизодов.

Альваро с удивлением прокомментировал решение арбитра показать защитнику «Баварии» Джонатану Та желтую карточку за фол на Килиане Мбаппе на 70-й минуте.

По мнению специалиста, игрок соперника должен был увидеть перед собой красную карточку и покинуть поле.

«Я не понимаю, почему Джонатан Та не получил красную за фол на Мбаппе. Это решение арбитра, которое трудно понять», – сказал Арбелоа.

Андрей Витренко Источник: Marca
