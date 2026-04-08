АРБЕЛОА: «Если какая команда и может победить в Мюнхене, то это Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26:

– Этого поражения мы, возможно, могли бы избежать во втором тайме, если бы нам немного больше повезло. Мы играли против великолепной команды, и мы это знали. Мы допустили две ошибки, две потери мяча, о которых мы говорили перед матчем и во время перерыва, подчеркивая, что их нужно избегать, а главное – быть лучше готовыми к тому, чтобы исправить ситуацию, если они все-таки случатся. Против таких команд, если допускаешь такие ошибки, за это приходится расплачиваться. Именно с этим нам и придется бороться. Понятно, что мы забили гол, который дал нам надежду, и жаль, что не реализовали ни одного из моментов, которые у нас были. Это будет нелегко, но если какая-то команда и может выиграть в Мюнхене, то это «Реал».

Мы показали, что можем нанести им ущерб и забивать голы. У нас было много моментов, чтобы забить еще один гол. Мы многому научимся из того, что произошло, и из того, как они играли. Мы дошли до этого этапа, практически не имея возможности подготовиться на поле, что нелегко для такой команды, как наша, которая не настолько слажена, как «Бавария», которая уже давно работает со своим тренером и точно знает, чего хочет. С верой в наших игроков мы поедем в Германию. Кто не верит, может остаться в Мадриде, потому что мы идем ва-банк на победу в Германии.

– На что вы рассчитываете во втором матче?

– Во втором матче я полагаюсь на своих игроков. При счете 1:2 были ситуации, когда желание сравнять счет... нужно сохранять хладнокровие, потому что 1:3 было бы гораздо тяжелее, но я также восхищаюсь амбициями моей команды не хотеть проигрывать, зная, что ты дома, и продолжать атаковать. Жаль, что мы не смогли реализовать еще несколько моментов. Конечно, я очень уверен, что поеду в Германию и выиграю.

– Тчуамени не сыграет во втором матче.

– У нас будет время подумать, кто выйдет на поле. У нас есть надежные варианты. Конечно, это важная потеря из-за карточки, и я не знаю, что там увидел арбитр, а также не понимаю, почему он не показал красную карточку за тот подкат на Мбаппе. Иногда случаются вещи, которые просто невозможно понять, но это то, что у нас есть, и с этим мы поедем в Мюнхен.

– Что вы имеете в виду под тем, чтобы чаще просить мяч?

– В перерыве мы говорили, что когда вы отбираете мяч после того, как не владели им минуту-две, в ситуациях, когда вы не свежи, вам нужно давать варианты тому, у кого есть мяч. Если этого не делать, ты снова теряешь мяч и попадаешь в цикл постоянной обороны. Это нелегко, и я сказал это игрокам, потому что они прессингуют очень агрессивно, но мы должны обеспечить, чтобы, когда мы отбираем мяч, игроки предлагали себя, двигались, просили мяч, стремились к нему, удерживали его, чтобы спровоцировать фол… и чтобы мы могли разорвать их оборону, отдохнуть с мячом, быть агрессивными и угрожать им. Во втором тайме мы играли лучше, и это было одним из ключей к улучшению.

– Оцените матч Беллингема.

– Это игрок, который долго не играл. Дело не в том, что я хочу оставить его на скамейке запасных. У меня нет никаких сомнений по поводу него, и я уверен в нем. Мы много говорили о том, каким должно быть его возвращение в команду и о постепенном восстановлении его лучшего уровня. Это логично, и я бы хотел, чтобы мы сыграли 90 минут вместе с Беллингемом с того момента, как я стал тренером. Он дал нам так много, потому что нам нужен был такой игрок, как он, который может справиться с агрессивным прессингом «Баварии», двигаться вперед и обходить соперников. Я очень доволен энергией, которую он нам показал, его характером и личностью. Я вижу, что он стал намного лучше, и уверен, что он очень поможет нам в Мюнхене.

– Оцените два гола «Баварии».

– 99% голов – это ошибки, и не одна, а обычно несколько. Это ситуации, о которых мы говорили: когда ты пытаешься вывести мяч из своей половины поля, на тебя давят, и ты должен быть осторожен, потому что могут произойти потери мяча. Нужно быть готовым быстро закрывать и не иметь слишком много игроков впереди мяча, а скорее позади него, потому что иначе случится то, что случилось с нами: мы потеряли мяч и не имели людей, чтобы закрыть эту потерю. Часто дело не в самой потере, ведь против такого типа команд потери случаются, а в том, как ты реагируешь на потерю и в твоем позиционировании. Когда ты играешь очень открыто и теряешь мяч во время построения атаки, как это случилось с нами, они забивают голы.

– Как вам Мбаппе?

– Я видел очень самоотверженного Мбаппе во всех задачах, способного создавать дисбаланс, лучшего игрока в мире и постоянную угрозу для игроков «Баварии». Это тот Мбаппе, которого мы хотим видеть. Мбаппе, который хочет быть Мбаппе каждый день.

– Можете ли вы оценить игру Каррераса?

– Он столкнулся с одним из лучших игроков мира, фланговым полузащитником, который проводит впечатляющий сезон, и противостоять такому игроку нелегко. Моя вера в Альваро остается неизменной. Он – фантастический игрок с многообещающим будущим и великолепным настоящим. Он извлечет уроки из сегодняшнего поединка, и это вызов для любого защитника. Те из нас, кто проходил через это, знают это. Защищаться от таких игроков нелегко, и всегда нужна помощь, чтобы их остановить, особенно когда они играют инвертированно, потому что могут выходить наружу или внутрь. Он быстрый игрок с большим талантом, поэтому это никогда не бывает легко.

– Лучшая новость – это то, что ваша команда сделала Нойера лучшим игроком соперника?

– Это показывает нам, что мы можем сильно навредить «Баварии». С их болельщиками будет нелегко, но, как я уже говорил, если какая-то команда и может выиграть в Мюнхене, то это «Реал».

– Насколько вы сосредоточитесь на психологическом аспекте перед ответным матчем?

– Не на психологическом аспекте, а на футбольном. Как нанести им ущерб и как защищаться от всех ситуаций, которые они создают в своих атаках. У нас будет несколько дней, чтобы хорошо подготовиться, и именно на этом мы сосредоточимся. Не на психологическом аспекте. У меня игроки с сильной личностью; первое, что они сказали, – это то, что мы там выиграем. Они убеждены, и я тоже. Мы дадим из себя все; мы – «Реал»; страха нет. Мы знаем о сложности соперника, обстоятельствах и стадионе, но мы идем на это.