Ангелина Калинина – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120), которая получила статус лаки-лузера, продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде основной сетки украинка сыграет против Панны Удварди (Венгрия, WTA 71). Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница матча во втором круге поборется с Донной Векич (Хорватия, WTA 104).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА