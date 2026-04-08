Ангелина Калинина – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Линце
8 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120), которая получила статус лаки-лузера, продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В первом раунде основной сетки украинка сыграет против Панны Удварди (Венгрия, WTA 71). Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.
Победительница матча во втором круге поборется с Донной Векич (Хорватия, WTA 104).
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
