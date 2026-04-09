В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Игра на выходах отмечена как слабая сторона украинца
7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» 1:2. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе, заменив травмированного Тибо Куртуа.
Испанское издание AS прокомментировало игру Лунина.
«В первом тайме «Бавария» часто обходила оборону, но опасных ударов по воротам было немного. Самый важный сейв Лунин сделал перед перерывом после удара Гнабри.
Вратарь выглядел неуверенно в верховой борьбе, а «Бавария» хорошо блокировала стандарты.
В первом голе Луиса Диаса он почти ничего не мог сделать – был бессилен. Во втором голе от Гарри Кейна мог сыграть лучше: удар прошел под рукой, Лунин неправильно оценил траекторию», – отмечает издание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
