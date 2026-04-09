  4. В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
09 апреля 2026, 00:32
477
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией

Игра на выходах отмечена как слабая сторона украинца

09 апреля 2026, 00:32 |
477
1 Comments
В Испании назвали главную слабость Лунина в игре с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» 1:2. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе, заменив травмированного Тибо Куртуа.

Испанское издание AS прокомментировало игру Лунина.

«В первом тайме «Бавария» часто обходила оборону, но опасных ударов по воротам было немного. Самый важный сейв Лунин сделал перед перерывом после удара Гнабри.

Вратарь выглядел неуверенно в верховой борьбе, а «Бавария» хорошо блокировала стандарты.

В первом голе Луиса Диаса он почти ничего не мог сделать – был бессилен. Во втором голе от Гарри Кейна мог сыграть лучше: удар прошел под рукой, Лунин неправильно оценил траекторию», – отмечает издание.

Дмитрий Олийченко Источник: AS
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста

Ринат Ахметов выступил с официальным заявлением
Ринат Ахметов выступил с официальным заявлением

Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
Там щось схоже було і на перший гол з румунами на Євро-2024. Коли мяч біля воріт віддавав своєму гравцю. Але минулося.
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
