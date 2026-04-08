08 апреля 2026, 03:53 |
397
0

Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»

Антонио Рюдигер взбешен из-за того, как мадридцы пропускали мячи

08 апреля 2026, 03:53 |
397
0
Защитник Реала уничтожил команду за проигрыш Баварии: «Это подарки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер раскритиковал партнеров за пропущенные мячи в домашнем матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы пропустили дважды на «Бернабеу», а забить столько им не удалось – 1:2 в пользу «Баварии».

«Мы вышли во втором тайме и сразу пропустили гол. Для меня оба пропущенных мяча – это подарки. Думаю, во втором тайме нам нужно было играть эффективнее. Все решил гол Мбаппе. У нас обоих было много моментов, чтобы забить еще, но в итоге получилось так, как получилось.

Мы говорим о таких вещах, о легких потерях мяча. Посмотрите на оба гола – на этом уровне это очень опасно. Думаю, нам нужно больше бить по воротам. Сегодня лучшим игроком «Баварии» был вратарь – Нойер. Но в любом случае у нас есть надежда отыграться в Мюнхене», – сказал Рюдигер.

Матч-ответ в Мюнхене состоится 15 апреля, начало в 22:00.

Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
