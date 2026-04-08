Реал потерял важного игрока на ответный матч против Баварии
Орельен Тчуамэни пропустил поединок в Мюнхене
26-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сможет помочь «сливочным» в выездном матче против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Причиной отсутствия игрока в Мюнхене стал перебор желтых карточек в турнире: Тчуамени получил три желтые карточки в рамках Лиги чемпионов 2025/26.
Француз вышел на домашний матч против «Баварии» под угрозой дисквалификации и уже на 36-й минуте получил решающую желтую карточку, которая автоматически лишила его права участвовать в матче на «Альянц Арене».
Орельен с желтой карточкой доиграл поединок в Мадриде, а его команда уступила сопернику со счетом 1:2. Матч-ответ состоится на следующей неделе – 15 апреля в 22:00.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – об игроках, пропустивших матч против «Карпат»
Арсенал выиграл на выезде, и Англия лидирует в односезонном рейтинге