Игрок Реала: «Несправедливо. Я ничего не делал, просто бежал»

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени подвел итоги первого матча против мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сливочные» первыми пропустили два мяча на своем поле и были вынуждены отыгрываться. Мадридцам удалось сократить отставание, но избежать поражения им не удалось – 1:2.

«Мы хотим выиграть матч в Мюнхене, но нам нужно действовать лучше. Мы сделали много хорошего, но когда начинаешь игру с счетом 0:2, это сложнее. Но мы уверены, и на следующей неделе попробуем что-то сделать.

Нужно меньше пропускать и больше забивать. Это очевидно, но мы выйдем, чтобы победить. Мы знали, что это серия из двух матчей, и по-прежнему верим, что можем пройти дальше. Отдадим все, будет тяжелый матч, но если будем играть на своем уровне и с уверенностью, можем нанести серьезный урон.

Мы знаем, что играем против команды мирового топ-уровня. В матче, с каждой минутой, у нас появлялась возможность немного больше играть в футбол. Мы провели хороший второй тайм. Нужно продолжать в том же духе, чтобы выиграть следующий матч там.

Не знаю, несправедливый ли результат, но при 0:2, когда было тяжело, мы повысили уровень и создали больше моментов. Будем работать и хорошо готовиться к матчу.

Желтая? Я просто бежал, а потом не знаю, что произошло. Судья решил, что, учитывая большое количество фолов, нужно показать желтую карточку. Но я действительно этого не понимаю. Для меня это не жёлтая карточка, я ничего не делал… Учитывая все фолы до этого, это несправедливо», – рассказал Тчуамени.