ЛУНИН: «Всегда можно делать лучше. Команда хорошо отреагировала, мы в игре»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин проанализировал неудачный домашний матч против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Андрей не сумел спасти мадридцев от пропущенных мячей, тогда как гости умело воспользовались ошибками – 1:2 в пользу «Баварии».

«Я думаю, что мы могли бы избежать нескольких голов, безусловно. Но команда хорошо отреагировала, и мы еще в игре. В любом случае всегда можно делать все лучше.

Очевидно, было бы лучше, если бы мы забивали больше. По крайней мере, чтобы сыграть вничью. Но так уже случилось, и нам нужно думать о следующем матче чемпионата. Потом у нас будут дни, чтобы подготовиться к игре-ответу.

Это будет еще сложнее, но мы в игре и верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, и здесь никогда не было легко, и все это прекрасно понимают. В Мюнхене мы отдадим все.

Тактика? Мы знали, что в определенные моменты придётся обороняться низким или средним блоком. И, если возможно, мы хотели контролировать мяч, чтобы доминировать в матче.

Что нужно показать во втором матче? Очевидно, мы постараемся не пропустить и забить свои голы. Посмотрим, сможем ли всё перевернуть», – заявил Лунин.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля, начало в 22:00.