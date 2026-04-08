Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУНИН: «Всегда можно делать лучше. Команда хорошо отреагировала, мы в игре»
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 01:30 | Обновлено 08 апреля 2026, 01:33
ЛУНИН: «Всегда можно делать лучше. Команда хорошо отреагировала, мы в игре»

Украинский вратарь верит в камбэк «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин проанализировал неудачный домашний матч против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Андрей не сумел спасти мадридцев от пропущенных мячей, тогда как гости умело воспользовались ошибками – 1:2 в пользу «Баварии».

«Я думаю, что мы могли бы избежать нескольких голов, безусловно. Но команда хорошо отреагировала, и мы еще в игре. В любом случае всегда можно делать все лучше.

Очевидно, было бы лучше, если бы мы забивали больше. По крайней мере, чтобы сыграть вничью. Но так уже случилось, и нам нужно думать о следующем матче чемпионата. Потом у нас будут дни, чтобы подготовиться к игре-ответу.

Это будет еще сложнее, но мы в игре и верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, и здесь никогда не было легко, и все это прекрасно понимают. В Мюнхене мы отдадим все.

Тактика? Мы знали, что в определенные моменты придётся обороняться низким или средним блоком. И, если возможно, мы хотели контролировать мяч, чтобы доминировать в матче.

Что нужно показать во втором матче? Очевидно, мы постараемся не пропустить и забить свои голы. Посмотрим, сможем ли всё перевернуть», – заявил Лунин.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля, начало в 22:00.

По теме:
Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов Реал Мадрид Андрей Лунин
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем