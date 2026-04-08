Стала известна оценка Лунина за матч Лиги чемпионов против Баварии
Мадридский клуб уступил со счётом 1:2
7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» Мадрид уступил «Баварии» со счётом 1:2.
После финального свистка статистический портал Sofascore оценил игру Андрея Лунина в 8,0 баллов – лучшая оценка среди всех игроков «Реала».
За матч украинский голкипер пропустил два мяча, совершил 5 сейвов, продемонстрировал 81% точных передач и совершил 43 касания мяча.
Героем встречи стал вратарь гостей Мануэль Нойер, который совершил несколько эффектных сейвов и получил оценку 8,9.
Оценки матча «Бавария» – «Реал» от SofaScore
