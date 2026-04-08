Рекорд Ямаля побит: самый молодой игрок в 1/4 финала Лиги чемпионов
Макс Дауман из Арсенала сыграл матч четвертьфинала в возрасте 16 лет и 97 дней
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом» на 76 минуте на поле вышел Макс Дауман.
Он стал самым молодым игроком когда-либо игравшем в четвертьфинале ЛЧ, побив рекорд Ламина Ямаля. Испанский вингер «Барселоны» сыграл в возрасте 16 лет и 272 дня в матче против «ПСЖ» 10 апреля 2024 года, в то время как Даумен вышел на поле в 16 лет и 97 дней.
Всего молодой англичанин в этом сезоне сыграл 9 матчей за основную команду «Арсенала» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
Max Dowman breaks another record 👶#UCL pic.twitter.com/Y2tLyJVLgY— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026
