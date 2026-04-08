  4. Рекорд Ямаля побит: самый молодой игрок в 1/4 финала Лиги чемпионов
08 апреля 2026, 01:57 |
Рекорд Ямаля побит: самый молодой игрок в 1/4 финала Лиги чемпионов

Макс Дауман из Арсенала сыграл матч четвертьфинала в возрасте 16 лет и 97 дней

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Дауман

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом» на 76 минуте на поле вышел Макс Дауман.

Он стал самым молодым игроком когда-либо игравшем в четвертьфинале ЛЧ, побив рекорд Ламина Ямаля. Испанский вингер «Барселоны» сыграл в возрасте 16 лет и 272 дня в матче против «ПСЖ» 10 апреля 2024 года, в то время как Даумен вышел на поле в 16 лет и 97 дней.

Всего молодой англичанин в этом сезоне сыграл 9 матчей за основную команду «Арсенала» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Владислав Гол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
