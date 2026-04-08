  4. ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился голом в иностранном чемпионате
08 апреля 2026, 01:04 | Обновлено 08 апреля 2026, 01:08
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился голом в иностранном чемпионате

Егор Глушач стал спасителем «Трансинвеста» от разгрома

ФК Трансинвест. Егор Глушач

4 апреля украинец Егор Глушач стал автором единственного гола «Трансинвеста» в выездном матче против клуба «Хегельманн» в 7-м туре чемпионата Литвы.

Пока Глушач находился в запасе, «Трансинвест» с украинцем Николаем Мусолитиным остался в меньшинстве и пропустил два мяча. Третий гол соперника был забит уже после выхода Егора на поле.

Украинский полузащитник на 82-й минуте сократил отставание в счёте, но не изменил имя победителя – 3:1 в пользу «Хегельманна», за который 73 минуты отыграл украинец Артем Щедрый.

Егор с начала сезона в Литве принял участие во всех семи матчах, отметившись одной результативной передачей и двумя забитыми мячами.

Чемпионат Литвы. 7-й тур, 4 апреля

«Хегельманн» – «Трансинвест» – 3:1

Голы: Нжоя, 45+6, Айзек, 47, Каусинис, 66 – Глушач, 82

Удаление: Милошевич, 24

Видео голов и обзор матча:

