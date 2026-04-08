Турецкий гранд почтил память Луческу: «Мы не забудем тебя»

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» отдал дань уважения румынскому тренеру Мирче Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.

Опытный специалист потерял сознание во время теоретического занятия сборной Румынии. Луческу был госпитализирован, однако его состояние постепенно только ухудшалось – осложнения, инфаркт, проблемы с сердцем.

«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который принес нашей стране еще один европейский трофей, выиграв Суперкубок УЕФА, а также работал главным тренером нашей команды во время нашего 15-го чемпионства.

Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким и всей футбольной общественности. Мы не забудем тебя, Луческу», – написал турецкий клуб.

Мирча тренировал «Галатасарай» в течение двух лет: с 2000-го по 2002 год. Под руководством Луческу турецкий гранд отыграл 106 матчей и выиграл Суперкубок УЕФА.