Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий гранд почтил память Луческу: «Мы не забудем тебя»
Турция
08 апреля 2026, 00:16 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:18
Турецкий гранд почтил память Луческу: «Мы не забудем тебя»

«Галатасарай» поблагодарил тренера за годы в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» отдал дань уважения румынскому тренеру Мирче Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.

Опытный специалист потерял сознание во время теоретического занятия сборной Румынии. Луческу был госпитализирован, однако его состояние постепенно только ухудшалось – осложнения, инфаркт, проблемы с сердцем.

«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который принес нашей стране еще один европейский трофей, выиграв Суперкубок УЕФА, а также работал главным тренером нашей команды во время нашего 15-го чемпионства.

Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким и всей футбольной общественности. Мы не забудем тебя, Луческу», – написал турецкий клуб.

Мирча тренировал «Галатасарай» в течение двух лет: с 2000-го по 2002 год. Под руководством Луческу турецкий гранд отыграл 106 матчей и выиграл Суперкубок УЕФА.

Галатасарай чемпионат Турции по футболу Мирча Луческу смерть
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем