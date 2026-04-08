Турецкий гранд почтил память Луческу: «Мы не забудем тебя»
«Галатасарай» поблагодарил тренера за годы в клубе
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» отдал дань уважения румынскому тренеру Мирче Луческу, который скончался 7 апреля в возрасте 80 лет.
Опытный специалист потерял сознание во время теоретического занятия сборной Румынии. Луческу был госпитализирован, однако его состояние постепенно только ухудшалось – осложнения, инфаркт, проблемы с сердцем.
«С глубокой скорбью мы узнали о смерти Мирчи Луческу, который принес нашей стране еще один европейский трофей, выиграв Суперкубок УЕФА, а также работал главным тренером нашей команды во время нашего 15-го чемпионства.
Выражаем искренние соболезнования семье Мирчи Луческу, его близким и всей футбольной общественности. Мы не забудем тебя, Луческу», – написал турецкий клуб.
Мирча тренировал «Галатасарай» в течение двух лет: с 2000-го по 2002 год. Под руководством Луческу турецкий гранд отыграл 106 матчей и выиграл Суперкубок УЕФА.
Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2026
Mircea Lucescu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol…
