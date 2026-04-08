  4. Палкин выступил с заявлением после смерти Луческу: «Он был лидером»
08 апреля 2026, 07:27
ФК Шахтер Донецк.

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

На смерть легендарного тренера отреагировал генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин, вспомнив тёплые моменты с Мирчей:

«Сегодня мы получили чрезвычайно болезненное известие - ушел из жизни Мирча Луческу.

Для Шахтера это не просто выдающийся тренер. Это человек, сменивший клуб, его масштаб и его место в мировом футболе. Вместе с Мирчей мы прошли путь от амбициозного проекта до команды, которую уважают в Европе. Его идеи, принципы и подход к работе стали основой наших побед и развития.

Мирча Луческу был больше, чем тренер. Он был лидером, наставником и человеком, искренне верившим в «Шахтер». Он умел раскрывать игроков, объединять коллектив и строить команды, оставляющие след в истории.

От имени всего клуба выражаю искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Это большая потеря для всего футбольного мира. Светлая память», – написал Палкин.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

По теме:
Экс-игрок сборной Франции трогательно высказался после смерти Луческу
Президент ФИФА – о смерти Луческу: «Мы прощаемся с легендой»
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08 апреля 2026, 07:00 2
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста

Рюдигер покинет клуб летом

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 07 апреля 2026, 23:57 3
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Отец спортсмена обвинил россию

ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 08.04.2026, 07:18
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 10:12
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Футбол | 07.04.2026, 18:25
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
Популярные новости
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
07.04.2026, 21:07 80
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 29
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
