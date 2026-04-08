Палкин выступил с заявлением после смерти Луческу: «Он был лидером»

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

На смерть легендарного тренера отреагировал генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин, вспомнив тёплые моменты с Мирчей:

«Сегодня мы получили чрезвычайно болезненное известие - ушел из жизни Мирча Луческу.

Для Шахтера это не просто выдающийся тренер. Это человек, сменивший клуб, его масштаб и его место в мировом футболе. Вместе с Мирчей мы прошли путь от амбициозного проекта до команды, которую уважают в Европе. Его идеи, принципы и подход к работе стали основой наших побед и развития.

Мирча Луческу был больше, чем тренер. Он был лидером, наставником и человеком, искренне верившим в «Шахтер». Он умел раскрывать игроков, объединять коллектив и строить команды, оставляющие след в истории.

От имени всего клуба выражаю искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Это большая потеря для всего футбольного мира. Светлая память», – написал Палкин.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.