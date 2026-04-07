Диего Симеоне: «Луческу брал меня к себе домой на обед, оберегал меня»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на известие о смерти Мирчи Луческу.

«У меня остались прекрасные воспоминания, я выражаю соболезнования его семье. Я помню, как в детстве делал свои первые шаги в «Пизе», он брал меня к себе домой на обед, оберегал меня», – заявил Симеоне.

«У меня остались прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере, потому что его статистика говорит сама за себя. Затем он работал с нами в «Интере», и, хотя это было непростое время для команды, он всегда оставался ясным, скромным и добрым человеком», – заключил Симеоне во время пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».

Диего Симеоне играл под началом Луческу в «Пизе» и «Интере». Великий тренер ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет.