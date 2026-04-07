Симеоне: «Я благодарен за то, что у меня был такой выдающийся футболист»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны». Аргентинский специалист оценил силу каталонцев, рассказал о ключах к успеху в противостоянии, а также отдельно высказался о роли Антуана Гризманна и его значении для команды.

О Гризманне: «Некоторые начнут ревновать. Да, я благодарен за то, что у меня был такой выдающийся футболист. Он пришел, играя на фланге, пережил три непростых месяца, чтобы понять, где он находится. Я сказал ему, что вижу его в более центральной позиции, с невероятной ментальной энергией. Затем он не раз становился лучшим бомбардиром команды за сезон. Он один из лучших, с кем я работал, да».

Слова Гризманну: «Эта мысль пришла мне шесть часов назад, когда я узнал, что он будет на пресс-конференции. Это была прекрасная возможность оставить в стороне тренера и говорить как человек, передать свои чувства».

Когда узнал о его уходе и что сказал: «Есть разговоры, о которых не рассказывают. Мы много общались, он сказал, что чувствует, я это понял – и дальше сосредоточились на игре».

О сопернике: «Это важный соперник в важный момент турнира. Не бывает слабых соперников, особенно в четвертьфиналах и полуфиналах. Мы знаем возможности «Барселоны», знаем, насколько они сильны дома. Мы здесь, чтобы конкурировать и направить игру туда, где можем им навредить».

Где можно навредить «Барселоне»: «Завтра с девяти вечера(по испанскому времени*) надеюсь, мы это покажем».

Команда лучше атакует, чем защищается? «Все команды, когда лучше атакуют, хуже защищаются. «Барселона» – одна из них. У них есть способность забивать много голов, и это влияет на их стиль игры. Мы тоже находимся в процессе улучшения атаки по сравнению с обороной».

О предупреждениях: «Я не слежу за желтыми карточками».

Помогает ли опыт победы над «Барсой»: «Мы знаем, где находимся и против кого играем. У нас есть большое желание двигаться дальше».

О Облаке: «Ему лучше, он хорошо работает. Я понимал, что он не на 100%, поэтому лучше, чтобы продолжал играть Хуан. Надеюсь, сможем использовать его в Севилье».

Мечта о титуле: «Я думаю только о «Барселоне»».



Матч состоится завтра, 8 апреля, в 22:00.