ФЛИК: «Не все, что делает Ямаль, делается для того, чтобы был шум вокруг»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провел пресс-конференцию перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Атлетико». Немецкий специалист оценил силу соперника, высказался о шансах команды на выход в полуфинал, а также затронул темы формы игроков, включая Ламина Ямаля и Маркуса Рэшфорда.



Помогает ли опыт матчей против «Атлетико»? «Это другое, потому что Лига чемпионов – лучший турнир. Нам предстоит сыграть против сильного соперника с отличными игроками, но мы хотим выйти в следующий раунд».

«Барселона» сильнее «Атлетико»? ««Атлетико» – очень жесткая команда. У них хорошая настройка, интенсивность, отличные игроки. На днях они дали отдых нескольким футболистам, но вышли другие с высоким уровнем. Забить два гола «Атлетико» непросто. Всегда сложно. В этих двух матчах будет много эмоций. Мы постараемся добиться хорошего результата завтра, но понимаем, что нам еще играть у них. Когда мы выиграли у «Ньюкасла», мы это заслужили, и хотим двигаться дальше к цели».

Как справляться с игроками на карточках? «Я не принимаю никаких жалоб. Нужно сосредоточиться только на том, что мы хотим сделать на поле. Не хочу отвлекаться на другие вещи, только на то, что зависит от нас. У них тоже есть игроки на карточках, ситуация одинаковая».

Важно ли добиться хорошего результата перед ответным матчем? «У нас есть свой стиль, и его нужно сохранять. Нужно прессинговать и находить свободные зоны. Самое важное – быть сосредоточенными с самого начала этих двух матчей против «Атлетико». Все хотят играть в Лиге чемпионов, и у нас есть шанс выйти в полуфинал. Это наша цель».

Хотели бы вы, чтобы Канселу остался? «Я не хочу говорить о будущем. Сейчас он делает отличную работу. Он играл в Мексике и США во время паузы и проделал долгий путь назад. В последнем матче он потратил много сил. У него отличные качества, и он очень помогает нам сейчас».

Будет ли физическая форма ключевым фактором? «Надеюсь, что нет. Когда распределяешь игровое время, никогда не знаешь, как это повлияет потом. У нас не было большого выбора, потому что в Ла Лиге мы хотели победить. В Лиге чемпионов все иначе. Все хотят быть на максимальном уровне. Это отличная возможность показать, насколько мы хороши».

Беспокоит ли вас игра «Атлетико» на флангах? «Мы стараемся готовиться к каждому матчу, и это непросто. Все должны участвовать в обороне, быть правильно расположенными и организованными. Важно, чтобы все были вовлечены и в атаке, и в защите».

Удалось ли подготовить что-то неожиданное? «Нет. Вчера мы восстанавливались, а сегодня поработали над некоторыми деталями. Важно показать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках. Надеюсь, завтра это сработает».

Изменения после победы «Атлетико» 4:0? «Иногда такое случается. После того матча и игры с «Жироной» мы стали играть лучше. У нас молодая команда, центральные защитники – Кубарси и Жерар, они играют почти каждую минуту. Они фантастические. Нормально, что иногда они принимают не лучшие решения – они молоды и учатся. Они прогрессируют на высоком уровне, и это приятно видеть».

Рэшфорд улучшился без мяча? «Это важно. Мы знаем, насколько он хорош с мячом, но оборона – тоже часть игры. Он хорошо справляется и адаптируется. «Атлетико» очень силен на флангах».

Насколько важен психологический фактор? «Это Лига чемпионов, все иначе, и все хотят быть на максимальном уровне. Важно играть в своем стиле и чтобы все были вовлечены. Важно, чтобы атака помогала защите. Я чувствую отличную связь между болельщиками и игроками. Завтра они нам понадобятся».

Говорили ли вы с Ламином о его эмоциях на «Метрополитано»? «Я уже говорил об этом в субботу. Он делал все возможное на фланге, Жоау выиграл свой эпизод один в один, Роберт забил грудью. Мы должны понимать, что Ламину 18 лет, и он невероятный игрок. Когда пересматриваешь матч, видишь, какие вещи он делает. Ему всего 18. Он обыграл пятерых и почти забил. Он ушел с поля расстроенным. Он эмоционален, и это хорошо. Я всегда буду его поддерживать. Нужно быть осторожными – не все, что он делает, должно вызывать шум вокруг. Это фантастический игрок, и важно помнить, что ему 18. Я сказал ему, что он способен на это, и что я всегда буду его защищать. Он большой игрок, возможно, лучший в будущем».



Матч состоится завтра, 8 апреля, в 22:00.