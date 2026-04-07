  4. Наполи или Барселона. Кто первым проиграет на своем поле в чемпионате?
07 апреля 2026, 00:11 | Обновлено 07 апреля 2026, 00:12
Лишь 2 команды топ-5 европейских лиг не проигрывали дома в сезоне 2025/26

Наполи продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате Италии в сезоне 2025/26 до 15 матчей.

На этот раз жертвой неаполитанцев в 31 туре на Стадио Диего Армандо Марадона стал Милан (1:0).

Таким образом, в 15 домашних матчах Серии А в текущем сезоне Наполи одержал 11 побед и 4 раза сыграл вничью.

Кроме команды Антонио Конте, только у Барселоны есть подобная домашняя беспроигрышная серия в топ-5 лигах. Вот только, каталонцы победили во всех 15 поединках на своем поле.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

Барселона (15 побед в 15 домашних матчах Ла Лиги)

  • Райо Вальекано – 1:0
  • Севилья – 5:2
  • Вильярреал – 4:1
  • Леванте – 3:0
  • Мальорка – 3:0
  • Овьедо – 3:0
  • Осасуна – 2:0
  • Атлетико – 3:1
  • Алавес – 3:1
  • Атлетик – 4:0
  • Эльче – 3:1
  • Жирона – 2:1
  • Реал Сосьедад – 2:1
  • Хетафе – 3:0
  • Валенсия – 6:0

Наполи (11 побед и 4 ничьи в 15 домашних матчах Серии А)

  • Милан – 1:0
  • Лечче – 2:1
  • Торино – 2:1
  • Рома – 2:2
  • Фиорентина – 2:1
  • Сассуоло – 1:0
  • Парма – 0:0
  • Верона – 2:2
  • Ювентус – 2:1
  • Аталанта – 3:1
  • Комо – 0:0
  • Интер – 3:1
  • Дженоа – 2:1
  • Пиза – 3:2
  • Кальяри – 1:0
