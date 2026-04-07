Наполи или Барселона. Кто первым проиграет на своем поле в чемпионате?

Наполи продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате Италии в сезоне 2025/26 до 15 матчей.

На этот раз жертвой неаполитанцев в 31 туре на Стадио Диего Армандо Марадона стал Милан (1:0).

Таким образом, в 15 домашних матчах Серии А в текущем сезоне Наполи одержал 11 побед и 4 раза сыграл вничью.

Кроме команды Антонио Конте, только у Барселоны есть подобная домашняя беспроигрышная серия в топ-5 лигах. Вот только, каталонцы победили во всех 15 поединках на своем поле.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.

Барселона (15 побед в 15 домашних матчах Ла Лиги)

Райо Вальекано – 1:0

Севилья – 5:2

Вильярреал – 4:1

Леванте – 3:0

Мальорка – 3:0

Овьедо – 3:0

Осасуна – 2:0

Атлетико – 3:1

Алавес – 3:1

Атлетик – 4:0

Эльче – 3:1

Жирона – 2:1

Реал Сосьедад – 2:1

Хетафе – 3:0

Валенсия – 6:0

Наполи (11 побед и 4 ничьи в 15 домашних матчах Серии А)