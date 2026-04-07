Наполи или Барселона. Кто первым проиграет на своем поле в чемпионате?
Лишь 2 команды топ-5 европейских лиг не проигрывали дома в сезоне 2025/26
Наполи продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате Италии в сезоне 2025/26 до 15 матчей.
На этот раз жертвой неаполитанцев в 31 туре на Стадио Диего Армандо Марадона стал Милан (1:0).
Таким образом, в 15 домашних матчах Серии А в текущем сезоне Наполи одержал 11 побед и 4 раза сыграл вничью.
Кроме команды Антонио Конте, только у Барселоны есть подобная домашняя беспроигрышная серия в топ-5 лигах. Вот только, каталонцы победили во всех 15 поединках на своем поле.
Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26.
Барселона (15 побед в 15 домашних матчах Ла Лиги)
- Райо Вальекано – 1:0
- Севилья – 5:2
- Вильярреал – 4:1
- Леванте – 3:0
- Мальорка – 3:0
- Овьедо – 3:0
- Осасуна – 2:0
- Атлетико – 3:1
- Алавес – 3:1
- Атлетик – 4:0
- Эльче – 3:1
- Жирона – 2:1
- Реал Сосьедад – 2:1
- Хетафе – 3:0
- Валенсия – 6:0
Наполи (11 побед и 4 ничьи в 15 домашних матчах Серии А)
- Милан – 1:0
- Лечче – 2:1
- Торино – 2:1
- Рома – 2:2
- Фиорентина – 2:1
- Сассуоло – 1:0
- Парма – 0:0
- Верона – 2:2
- Ювентус – 2:1
- Аталанта – 3:1
- Комо – 0:0
- Интер – 3:1
- Дженоа – 2:1
- Пиза – 3:2
- Кальяри – 1:0
