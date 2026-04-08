Ринат Ахметов выступил с официальным заявлением

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов отреагировал на смерть Мирчи Луческу.

«Сегодня футбольный мир понес невосполнимую утрату – ушел в вечность один из самых уважаемых и титулованных тренеров в истории спорта – Мирча Луческу.

Человек, для которого футбол стал не просто увлечением и профессией, а настоящим призванием и делом всей жизни. Мирча был абсолютно и безоговорочно предан игре, посвящал ей все свое время и силы, вкладывал в любимое дело душу и сердце. И футбол сполна отблагодарил его – победами, трофеями, признанием и любовью миллионов болельщиков во всем мире. Авторитет Луческу в футбольном мире невозможно измерить количеством наград или званий – он был учителем и примером для тренеров, наставником и вторым отцом для многих поколений футболистов. Он открыл миру огромное количество талантов и оставил после себя великое наследие.

Особое место в большой биографии Мирчи Луческу занимает донецкий «Шахтер» – клуб, в котором он провел 12 ярких и успешных лет, клуб, для которого он является легендой. Именно с Мирчей Луческу «Шахтер» стал доминирующей силой в украинском футболе, командой, которую знают и уважают в Европе. Каждый из 22 трофеев, которые Мистер выиграл с «Шахтером», имеет особую ценность для клуба, для болельщиков, для меня лично. Я всегда с теплотой вспоминаю все те моменты, которые мы пережили вместе – бок о бок прошли самые сложные испытания, вместе радовались красивым победам и триумфам команды. Я всегда буду благодарен Мирче Луческу за все, что он сделал для «Шахтера» и для украинского футбола. Для меня он навсегда останется Великим Тренером и Человеком с большим футбольным сердцем.

Сегодня я скорблю вместе с семьей Мирчи Луческу и всем футбольным миром. Хочу выразить самые искренние соболезнования его жене Нелли, сыну Развану и внукам, родным и друзьям, всем, кто знал и любил Мирчу. В этот тяжелый трагический момент мыслями и душой я с вами.

Спасибо за все, дорогой Мистер!» – отреагировал Ахметов.