Ринат Ахметов выступил с официальным заявлением

Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 23:22 | Обновлено 08 апреля 2026, 23:44
ФК Шахтер. Ринат Ахметов и Мирча Луческу

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов отреагировал на смерть Мирчи Луческу.

«Сегодня футбольный мир понес невосполнимую утрату – ушел в вечность один из самых уважаемых и титулованных тренеров в истории спорта – Мирча Луческу.

Человек, для которого футбол стал не просто увлечением и профессией, а настоящим призванием и делом всей жизни. Мирча был абсолютно и безоговорочно предан игре, посвящал ей все свое время и силы, вкладывал в любимое дело душу и сердце. И футбол сполна отблагодарил его – победами, трофеями, признанием и любовью миллионов болельщиков во всем мире. Авторитет Луческу в футбольном мире невозможно измерить количеством наград или званий – он был учителем и примером для тренеров, наставником и вторым отцом для многих поколений футболистов. Он открыл миру огромное количество талантов и оставил после себя великое наследие.

Особое место в большой биографии Мирчи Луческу занимает донецкий «Шахтер» – клуб, в котором он провел 12 ярких и успешных лет, клуб, для которого он является легендой. Именно с Мирчей Луческу «Шахтер» стал доминирующей силой в украинском футболе, командой, которую знают и уважают в Европе. Каждый из 22 трофеев, которые Мистер выиграл с «Шахтером», имеет особую ценность для клуба, для болельщиков, для меня лично. Я всегда с теплотой вспоминаю все те моменты, которые мы пережили вместе – бок о бок прошли самые сложные испытания, вместе радовались красивым победам и триумфам команды. Я всегда буду благодарен Мирче Луческу за все, что он сделал для «Шахтера» и для украинского футбола. Для меня он навсегда останется Великим Тренером и Человеком с большим футбольным сердцем.

Сегодня я скорблю вместе с семьей Мирчи Луческу и всем футбольным миром. Хочу выразить самые искренние соболезнования его жене Нелли, сыну Развану и внукам, родным и друзьям, всем, кто знал и любил Мирчу. В этот тяжелый трагический момент мыслями и душой я с вами.

Спасибо за все, дорогой Мистер!» – отреагировал Ахметов.

По теме:
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – АЗ
Шахтер – АЗ. Лига конференций. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08 апреля 2026, 08:46 11
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации

Украинец может вернуться в начале следующего сезона

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 08 апреля 2026, 16:39 15
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар

Известный украинский тренер считает, что у «горняков» неплохие шансы выйти в 1/2-ю Лиги конференций

Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Футбол | 08.04.2026, 23:22
Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Фермин Лопес вышел на поле с забинтованной головой. Что случилось?
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08.04.2026, 08:20
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Популярные новости
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 13
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
