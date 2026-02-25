Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 11:54 |
134
1

ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»

«Горняки» работают на рынке в условиях жесточайшей конкуренции с грандами европейского футбола

25 февраля 2026, 11:54 |
134
1 Comments
ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»
ft.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал об изменениях, с которыми «горняки» столкнулись в последние годы при работе на бразильском трансфероном рынке, о чем уже говорил спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна.

«Для нас это означает, что если раньше мы подписывали игроков 18, 19, 20 лет, то теперь нам нужно обращать внимание на 16-17-летних. И нам нужно быть очень быстрыми. Если ты не быстр, ты проиграешь. Скорость – важнейшее условие успеха на бразильском рынке».

«Наш президент принимает решения очень быстро. Он не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильских игроков. Он верит в свою стратегию, и поэтому, даже с учетом войны, мы по-прежнему конкурентоспособны на этом рынке. «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы тоже там, и они могут уничтожить бразильский рынок для таких клубов, как «Шахтер», «Бенфика» и «Порту», из-за финансовых проблем. Они платят большие деньги, и конкурировать с ними сложно», – заявил Палкин.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» работает на бразильском рынке как минимум над тремя переходами, один из которых может состояться еще до закрытия зимнего окна регистрации в УПЛ.

По теме:
Дарио СРНА: «Эстевао был в нашем списке, но с Челси конкурировать сложно»
Палкин рассказал, почему бразильцы предпочитают переходить в Шахтер
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ бразильцы Ринат Ахметов
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Футбол | 25 февраля 2026, 04:02 2
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом

Ахметов отблагодарил воина за защиту Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины
Футбол | 25 февраля 2026, 09:33 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

Александр Воловик стал главным тренером «Подолья»

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fan_A_tik
С учётом инфляции нужно уже не за 10 лямов брать бразильцев а за 25-30 что бы они показывали тот уровень что когда-то Тайсон, Марлос, Виллиан, Ферна, Жадсон и другие. А за 10 щас брать это тоже самое что в 2010ом году брали за 3-4 ляма.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Александрией и Оболонью отменен
23.02.2026, 13:00 108
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 9
Олимпийские игры
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
МИЧЕЛ: «Возвращение этого игрока в Жирону – большая проблема для клуба»
23.02.2026, 08:51
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем