ПАЛКИН: «Ахметов не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильцев»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал об изменениях, с которыми «горняки» столкнулись в последние годы при работе на бразильском трансфероном рынке, о чем уже говорил спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна.

«Для нас это означает, что если раньше мы подписывали игроков 18, 19, 20 лет, то теперь нам нужно обращать внимание на 16-17-летних. И нам нужно быть очень быстрыми. Если ты не быстр, ты проиграешь. Скорость – важнейшее условие успеха на бразильском рынке».

«Наш президент принимает решения очень быстро. Он не боится вкладывать большие деньги в молодых бразильских игроков. Он верит в свою стратегию, и поэтому, даже с учетом войны, мы по-прежнему конкурентоспособны на этом рынке. «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы тоже там, и они могут уничтожить бразильский рынок для таких клубов, как «Шахтер», «Бенфика» и «Порту», из-за финансовых проблем. Они платят большие деньги, и конкурировать с ними сложно», – заявил Палкин.

Ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» работает на бразильском рынке как минимум над тремя переходами, один из которых может состояться еще до закрытия зимнего окна регистрации в УПЛ.