Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой

Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке и определил трех молодых талантов, трансфер которых планирует оформить.

В сфере интересов «горняков» – 18-летний нападающий Матеус Шавьер из «Сантоса», 17-летний хавбек Габриэль Мек из «Гремио» и 17-летний полузащитник «Бруниньо» из «Атлетико Паранаэнсе».

Приоритетом для украинского клуба на данный момент является именно Шавьер, ведь он уже достиг совершеннолетия и может присоединиться к команде сразу после согласования трансфера. «Шахтер» планирует оформить как минимум одну сделку до закрытия трансферного окна в Украине 11 марта.