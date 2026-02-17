Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 23:42 |
1209
0

Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой

«Горняки» работают на бразильском рынке

17 февраля 2026, 23:42 |
1209
0
Шахтер подготовил три громких трансфера. Один хотят оформить уже зимой
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на бразильском рынке и определил трех молодых талантов, трансфер которых планирует оформить.

В сфере интересов «горняков» – 18-летний нападающий Матеус Шавьер из «Сантоса», 17-летний хавбек Габриэль Мек из «Гремио» и 17-летний полузащитник «Бруниньо» из «Атлетико Паранаэнсе».

Приоритетом для украинского клуба на данный момент является именно Шавьер, ведь он уже достиг совершеннолетия и может присоединиться к команде сразу после согласования трансфера. «Шахтер» планирует оформить как минимум одну сделку до закрытия трансферного окна в Украине 11 марта.

По теме:
Винисиус догнал Рафинью по количеству голов в ворота Трубина в ЛЧ
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Шахтер Донецк Сантос Габриэль Мек Гремио Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17 февраля 2026, 09:45 0
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом

Матч между «Динамо» и «Рухом» в рамках Национальной лиги U19 перенесен

Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 16:40 10
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026

Командная гонка состоится 18 февраля

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Футбол | 17.02.2026, 22:22
Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17.02.2026, 07:07
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем