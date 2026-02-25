Дарио СРНА: «Эстевао был в нашем списке, но с Челси конкурировать сложно»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как его клубу приходится справляться с вызовами современности, в том числе и на трансферном рынке Бразилии, где «горняки» всегда чувствовали себя весьма уверенно.

«Челси» изменил рынок в Бразилии. Они покупают игроков не только в Бразилии, но и в Аргентине и Эквадоре, которым 16 или 17 лет. «Манчестер Сити» тоже присматривается к ним».

«Для нас работать там стало сложнее, чем раньше, но в Бразилии по-прежнему много талантливых игроков. Например, Эстевао был в нашем списке, но с «Челси» конкурировать сложно», – сказал Срна.

Воспитанник академии «Палмейраса» Эстевао перешел в «Челси» летом минувшего года за 45 миллионов евро. В текущем сезоне талантливый бразилец сыграл 32 официальных матчах за «синих», в которых отличился 7 голами и 3 ассистами.