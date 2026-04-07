ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 199) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Монфис проиграл казахстанцу Александру Бублику (ATP 11) в двух сетах.

Французский теннисист проводит последний сезон в профессиональной карьере.

В 2005 году 18-летний Монфис получил wild card от организаторов турнира и сыграл свой первый поединок на Мастерсе в Монте-Карло. В первом раунде Гаэль встретился с будущей легендой грунта Рафаэлем Надалем, которому проиграл в двух сетах. Монфис сыграл на Мастерсе в Монако 13 раз.

«Я впервые сыграл здесь в 2005 году. Это замечательный турнир. Тогда я получил wild card и для меня было честью и привилегией сыграть здесь. А какой соперник попался мне в первом матче… я сразу столкнулся с игроком высокого уровня.

Были отличные победы. Мне удалось даже обыграть Роджера в 2015 году – это был особенный момент. И вот я снова здесь, пытаюсь подарить вам хороший матч и эмоции. Годы идут, ноги становятся тяжелее, но любовь зрителей – это то, что попадает в самое сердце. Каждый раз, когда я выходил на этот корт, это было чудесно.

Я помню каждый матч, честно – от первого до последнего. Каждый момент, когда мне удавалось выйти на этот прекраснейший корт. Я сыграл здесь 13 раз, и буду помнить понемногу о каждом из них», – сказал Монфис.

Публика провожала француза громкими овациями.

Видео. Церемония прощания с Гаэлем Монфисом