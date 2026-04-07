Вячеслав ШЕВЧУК: «Для меня это большая личная потеря»

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук отреагировал на известие о смерти бывшего наставника Мирчи Луческу.

«Ушел из жизни Мирча Луческу. Очень тяжелая новость…

Для меня это человек, который дал очень многое – как футболисту и как человеку. Именно с ним я провел лучшие годы карьеры в «Шахтере», выигрывал трофеи и чувствовал, что такое часть большой команды. Он доверял, поддерживал и всегда требовал максимума – и это делало нас сильнее.

Мистер умел видеть в игроках больше других. Он строил не просто команду – он создавал семью, где каждый знал свою роль и ответственность.

Искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Для меня это большая личная потеря», – написал Шевчук.

Вячеслав Шевчук был в стане «горняков» почти все время пребывания Мирчи Луческу на посту главного тренера – с 2005 по 2016 год. Сейчас 46-летний Шевчук работает спортивным директором «Полесья».