Вячеслав ШЕВЧУК: «Для меня это большая личная потеря»

Вячеслав Шевчук написал теплые слова в память о Мирче Луческу

Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук отреагировал на известие о смерти бывшего наставника Мирчи Луческу.

«Ушел из жизни Мирча Луческу. Очень тяжелая новость…

Для меня это человек, который дал очень многое – как футболисту и как человеку. Именно с ним я провел лучшие годы карьеры в «Шахтере», выигрывал трофеи и чувствовал, что такое часть большой команды. Он доверял, поддерживал и всегда требовал максимума – и это делало нас сильнее.

Мистер умел видеть в игроках больше других. Он строил не просто команду – он создавал семью, где каждый знал свою роль и ответственность.

Искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Для меня это большая личная потеря», – написал Шевчук.

Вячеслав Шевчук был в стане «горняков» почти все время пребывания Мирчи Луческу на посту главного тренера – с 2005 по 2016 год. Сейчас 46-летний Шевчук работает спортивным директором «Полесья».

По теме:
Палкин выступил с заявлением после смерти Луческу: «Он был лидером»
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Вячеслав Шевчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Теннис | 07 апреля 2026, 15:19 23
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку

В первом раунде пятисотника в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07 апреля 2026, 10:12 3
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Футбол | 07.04.2026, 22:44
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07.04.2026, 08:44
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 14
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
