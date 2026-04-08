Хватило одного слова. Пятов отреагировал на смерть Луческу

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

На смерть легендарного тренера отреагировал легенда донецкого клуба Андрей Пятов, тепло вспомнивший период игры под руководством Мирчи: «Мистер...», прикрепив печальные эмодзи.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.