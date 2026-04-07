ВИДЕО. За 13 дней до смерти. Последний матч в жизни Луческу

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Последним местом работы Мирчи была сборная Румынии. Мирча, как говорится, до последних дней «сидел на тренерской скамье».

Еще 26 марта национальная сборная Румынии под руководителем Луческу не смогла пробиться на ЧМ-2026, проиграв Турции – этот матч и стал последним в жизни легендарного тренера.

