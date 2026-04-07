Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За 13 дней до смерти. Последний матч в жизни Луческу
Чемпионат мира
07 апреля 2026, 21:59 |
2098
0

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Легенды тренерского цеха не стало на 81 году жизни.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Последним местом работы Мирчи была сборная Румынии. Мирча, как говорится, до последних дней «сидел на тренерской скамье».

Еще 26 марта национальная сборная Румынии под руководителем Луческу не смогла пробиться на ЧМ-2026, проиграв Турции – этот матч и стал последним в жизни легендарного тренера.

ВИДЕО. За 13 дней до смерти. Последний матч в жизни Луческу

сборная Турции по футболу сборная Румынии по футболу Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу смерть
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем