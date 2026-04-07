Украина. Премьер лига
РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»

Ярослав Ракицкий посвятил сообщение для Мирчи Луческу, покинувшего этот мир

07 апреля 2026, 22:33 |
852
0
РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»
УПЛ. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий написал в память об умершем тренере Мирче Луческу.

«Мистер, мой самый важный Мистер в жизни, самый важный и главный тренер в карьере, самый родной наставник, Великий Человек, Вы – часть моей семьи, Мистер!

Я благодарен вам за мою футбольную сказку и за то, что имел возможность играть при лучшем тренере мира! За веру в меня, когда это было самое важное. За каждый шанс, за каждый разговор, за каждый урок не только в футболе, но и в жизни. Вы в моем сердце навсегда!

Мирча Луческу 🤍 я буду скучать.

Благодарю Вас!» – написал Ракицкий в Instagram.

Вместе Луческу и Ракицкий выигрывали титулы для «Шахтера» с 2006 по 2016 год. Сейчас Ярослав Ракицкий играет в «Черноморце».

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
