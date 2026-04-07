Арне СЛОТ: «Против ПСЖ решат детали»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот провел пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Нидерландский специалист оценил силу соперника, отметил важность концентрации на протяжении всей игры и рассказал о состоянии команды после поражения от «Манчестер Сити», а также затронул тему ключевых факторов успеха в предстоящем противостоянии.

О фаворитах: «Неважно, есть ли фаворит. Это всего два матча, и многое может случиться. В прошлом сезоне здесь мы могли проиграть 0:4, и только благодаря Алиссону этого не случилось. А на «Энфилде» мы заслужили победу».

О «ПСЖ»: «Я не думаю так далеко вперед, особенно когда играешь против «ПСЖ». Они чемпионы Европы – абсолютно заслуженно. Они сохранили состав, а такие команды становятся только сильнее. Я посмотрел много их матчей – они, возможно, стали еще лучше, еще больше вариативности. Это команда очень высокого уровня, и детали будут решающими».

О ключе к успеху: «Первые 35 минут дают мне уверенность, что мы можем играть на равных с топ-командами. Но если у нас будут такие же 20 минут, как против «Сити», мы снова пропустим четыре. Наша задача – быть сконцентрированными с первой до последней секунды».

О характере команды: «Ответ – в истории «Ливерпуля». В трудные моменты клуб всегда поднимается. Мы должны снова показать этот менталитет. Команда уже доказывала, что способна возвращаться после неудач и конкурировать с лучшими в Европе».

О прошлом противостоянии с «ПСЖ»: «В тех матчах все решал именно футбол. Сейчас иногда встречаются вещи вроде затяжки времени, но тогда этого не было – просто борьба на равных. Стали ли они лучше? Сложно быть лучше, чем они были, но команды обычно прогрессируют, когда долго играют вместе. «ПСЖ» – как раз такой пример».

О пенальти и прошлом противостоянии: «Кто лучше бьет пенальти, тот и побеждает – это и решило все в прошлом сезоне. Как бы я ни хотел верить, что удачи нет, Доннарумма был невероятен в той серии».

О состоянии команды после слов ван Дейка: «Мы говорили с игроками – и вместе, и индивидуально. Это нормальная реакция, которую озвучил Вирджил. Все были разочарованы. Перед следующим матчем важно понять, что нужно улучшить. Если посмотреть на те 20 минут, видно, что нам есть над чем работать. Нельзя напрямую сравнивать «Сити» и «ПСЖ». «Сити» играет более позиционно, а «ПСЖ» не дает тебе ни секунды – постоянный прессинг».

О реакции на поражение от «Манчестер Сити»: «Иногда в футболе ты хочешь делать определенные вещи, но по разным причинам не можешь. Одна из причин – пропущенные голы, когда тебе кажется, что ты играешь хорошо и контролируешь матч. Самые болезненные моменты – перед перерывом и сразу после него. Сразу после перерыва счет стал 0:3. Затем были пять минут, когда мы были слишком открыты, и игрокам было тяжело. Хорошо, что после 0:4 «Сити» уже был доволен результатом, и мы больше владели мячом, не давая им создавать моменты. Я не видел, чтобы игроки сдавались, но хорошо, что капитан так жестко отреагировал после матча. Надеюсь, что это не только эмоции после игры, а завтра мы покажем сильную реакцию».

О нестабильности результатов: «В этом сезоне мы уже привыкли к негативу из-за большого количества неудач. Это было серьезное поражение, но у нас были и другие болезненные моменты – например, когда упускали победы в концовках. Я не могу перечислить все трудности этого сезона».

О календаре: «Я не смотрю слишком далеко. Сначала важный матч завтра, затем игра с «Фулхэмом», потом снова «ПСЖ» и выезд к «Эвертону»».

О форме Александера Исака: «Он провел почти неделю тренировок с командой, может сыграть, иначе я бы его не взял. На «Этихад» мы его не брали, потому что он еще не был готов. Сейчас мы считаем, что он может помочь, но не с первых минут».

Об отсутствии Алиссона: «Мы готовимся к матчу. Если все пойдет так, как я надеюсь, вратарь нам не понадобится. Но «ПСЖ» забивал почти во всех домашних матчах. Когда играешь против такой атакующей команды, нужен хороший голкипер. На «Этихаде» первые 20 минут он нам не был нужен, но потом я надеялся, что он выручит».

Матч состоится завтра, 8 апреля, в 22:00.