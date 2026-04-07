Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Есть за что бороться!» Вирц публично поддержал тренера
Лига чемпионов
07 апреля 2026, 21:10
425
0

«Есть за что бороться!» Вирц публично поддержал тренера

Флориан Вирц уверен, что у «Ливерпуля» есть будущее с Арне Слотом

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц дал комментарий перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

– Мы хотели провести сезон лучше, чем сейчас, но я думаю, что мы всё ещё в Лиге чемпионов, так что есть за что бороться.

Матчи с «ПСЖ» – это те игры, которые ты хочешь провести как футболист, те, о которых я мечтал, когда пришёл в этот клуб. Премьер-лига – это жёсткий чемпионат, и любой может обыграть любого. Лига чемпионов – это совсем другой стиль.

Мы верим в Арне Слота, и мы должны верить, команда выиграла лигу в прошлом сезоне. У нас было много хороших матчей, мы хотели, чтобы всё было лучше, чем есть сейчас», – заявил Вирц на пресс-конференции.

В 41 матче сезона Флориан Вирц забил 6 матчей и отдал 9 ассистов. Главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота критикуют за неважные результаты «красных» после чемпионского сезона.

Флориан Вирц Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Лига чемпионов Арне Слот
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем