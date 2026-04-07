«Есть за что бороться!» Вирц публично поддержал тренера

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц дал комментарий перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

– Мы хотели провести сезон лучше, чем сейчас, но я думаю, что мы всё ещё в Лиге чемпионов, так что есть за что бороться.

Матчи с «ПСЖ» – это те игры, которые ты хочешь провести как футболист, те, о которых я мечтал, когда пришёл в этот клуб. Премьер-лига – это жёсткий чемпионат, и любой может обыграть любого. Лига чемпионов – это совсем другой стиль.

Мы верим в Арне Слота, и мы должны верить, команда выиграла лигу в прошлом сезоне. У нас было много хороших матчей, мы хотели, чтобы всё было лучше, чем есть сейчас», – заявил Вирц на пресс-конференции.

В 41 матче сезона Флориан Вирц забил 6 матчей и отдал 9 ассистов. Главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота критикуют за неважные результаты «красных» после чемпионского сезона.