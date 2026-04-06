Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот может покинуть клуб по окончанию сезона. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 47-летний специалист предложил руководству прекратить сотрудничество уже по окончанию текущего сезона. При этом нидерландец намерен получить выгодную компенсацию.

«Ливерпуль» за 31 матч в Английской Премьер-лиге набрал 49 пунктов, команда располагается на шестом месте турнирной таблицы. Также «красные» борются за лигу чемпионов – в 1/4 финала сыграют с «ПСЖ».

