Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Арне Слот намерен покинуть «Ливерпуль»
Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот может покинуть клуб по окончанию сезона. Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, 47-летний специалист предложил руководству прекратить сотрудничество уже по окончанию текущего сезона. При этом нидерландец намерен получить выгодную компенсацию.
«Ливерпуль» за 31 матч в Английской Премьер-лиге набрал 49 пунктов, команда располагается на шестом месте турнирной таблицы. Также «красные» борются за лигу чемпионов – в 1/4 финала сыграют с «ПСЖ».
Ранее Доминик Собослаи прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».
