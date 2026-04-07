Юный полузащитник Реала обновил рекорд Рауля, который держался 30 лет

«Реал» назвал состав на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». 18-летний Тиаго Питарх займет место в центре поля рядом с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

В возрасте 18 лет и 247 дней Питарх станет самым юным футболистом «Реала», когда-либо игравшим в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он улучшил показатель легендарного форварда Рауля с 1996 года.

Несмотря на юный возраст, Питарх уже не раз играл за первую команду «Реала» и провел суммарно девять поединков в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро. Матч «Реал» – «Бавария» стартует в 22:00.