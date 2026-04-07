  4. Юный полузащитник Реала обновил рекорд Рауля, который держался 30 лет
07 апреля 2026, 21:27 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:51
483
0

Юный полузащитник Реала обновил рекорд Рауля, который держался 30 лет

Тиаго Питарх – самый молодой игрок мадридцев в 1/4 финала Лиги чемпионов

07 апреля 2026, 21:27 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:51
483
0
Юный полузащитник Реала обновил рекорд Рауля, который держался 30 лет
Instagram. Тиаго Питарх

«Реал» назвал состав на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». 18-летний Тиаго Питарх займет место в центре поля рядом с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

В возрасте 18 лет и 247 дней Питарх станет самым юным футболистом «Реала», когда-либо игравшим в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он улучшил показатель легендарного форварда Рауля с 1996 года.

Несмотря на юный возраст, Питарх уже не раз играл за первую команду «Реала» и провел суммарно девять поединков в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро. Матч «Реал» – «Бавария» стартует в 22:00.

По теме:
Реал – Бавария. Текстовая трансляция матча
Суперзвезда Реала не выйдет в стартовом составе на матч с Баварией
Игра сезона для Лунина. Объявлен состав Реала на матч с Баварией
Руслан Полищук Источник: Squawka
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Волейбол | 07 апреля 2026, 15:02 28
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины

Бывший капитан вновь будет выступать за национальную команду

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07 апреля 2026, 07:26 14
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года

Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Футбол | 07.04.2026, 19:38
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Популярные новости
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02 1
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
