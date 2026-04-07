  Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»
07 апреля 2026, 21:31 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:50
Суркис отреагировал на смерть Луческу: «С глубокой грустью...»

Президент Динамо подякував легендарному наставнику

ФК Динамо Киев.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис отреагировал на смерть ушедшего из жизни во вторник легендарного тренера Мирчи Луческу, 7 апреля.

«С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы встретили известие о том, что на 81 году жизни в лучшие миры ушел легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали.

Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством «Динамо» одержало яркие победы на внутренней арене, в частности выиграло чемпионские медали, а также обладателем Кубка Украины и Суперкубка. В сложное время его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля пухом», – сказал Суркис.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
