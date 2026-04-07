Закрытая игра. Бавария протестует против решения Реала по арене
«Бавария» выразила опасения по поводу матча с «Реалом»
Во вторник «Реал» и «Бавария» проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Мадридский клуб намерен закрыть крышу над стадионом «Сантьяго Бернабеу», как обычно делает во время самых важных поединков.
«Бавария» уже обратилась в УЕФА с протестом, выражая опасения по поводу игры в помещении. Немцы понимают, что шум болельщиков соперника будет в разы громче. Согласно статье 51 регламента Лиги чемпионов, делегат матча УЕФА и судья решают, разрешать ли закрывать крышу, но обычно хозяева действуют по своему усмотрению.
«Реал» распродал все билеты на стадион, а «Бавария» быстро раскупила всю свою квоту в 4000 билетов. Переполненная арена будет явным преимуществом «Реала», как и два года назад, когда испанцы победили 2:1 и прошли в финал Лиги чемпионов.
Во вторник стартовый свисток прозвучит в 22:00.
