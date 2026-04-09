  4. Бывшего президента клуба УПЛ обвинили в сотрудничестве с оккупантами
Бывшего президента клуба УПЛ обвинили в сотрудничестве с оккупантами

Гельзин оказался в центре скандала

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гельзин

Бывший президент «Олимпика» Владислав Гельзин, замеченный в Монако во время полномасштабного вторжения России, вероятно, продолжает вести бизнес в Украине и оккупированном Крыму.

Анализ его компаний показывает связи с российской юрисдикцией. Украинская сеть супермаркетов «Пчілка» может иметь крымский аналог «Пчелка-ЮГ».

В Украине Гельзин контролирует ООО «ЛЕГИОН 2015», которое развивает бренд «Пчелка» в Киевской области, Житомире и Чернигове. Российская «Пчелка-ЮГ», созданная в 2015 году в Ялте, остается активной, производит кондитерские изделия и демонстрирует финансовый рост.

Другие структуры Гельзина, такие как ООО «ТГП», «Нептун» и «Лунный город», вероятно, перерегистрированы в соответствии с российским законодательством. Анализ бизнеса показал совпадение с Прониным Евгением Николаевичем, партнером Гельзина.

Гельзин известен как основатель «Олимпика» и экс-депутат Донецкого облсовета от «Партии регионов». Ранее он занимался игорным бизнесом в России и мог быть причастен к незаконному производству табака.

Олимпик Донецк Владислав Гельзин
Дмитрий Олийченко Источник
