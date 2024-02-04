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  4. ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 11:44 |
282
0

ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»

Экс-владелец «Олимпика» – о бывшем президенте УАФ

04 февраля 2024, 11:44 |
282
0
ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Бывший владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал избрание Андрея Шевченко на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ):

«Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе. Считаю, это перечеркнутая страница для украинского футбола.

Я рад, что Шевченко привел с собой новую команду. Это люди, которые многого добились в украинском футболе. Да, возможно, у них мало опыта, зато есть огромное желание. И это большая перспектива для украинского футбола. Время покажет. Шевченко в своей программе задекларировал девять пунктов, предполагающих открытость УАФ и развитие нашего футбола. Это то, о чем я говорил раньше».

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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