ГЕЛЬЗИН: «Надеюсь, такой мразоты, как Павелко, в УАФ больше будет»
Экс-владелец «Олимпика» – о бывшем президенте УАФ
Бывший владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал избрание Андрея Шевченко на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ):
«Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе. Считаю, это перечеркнутая страница для украинского футбола.
Я рад, что Шевченко привел с собой новую команду. Это люди, которые многого добились в украинском футболе. Да, возможно, у них мало опыта, зато есть огромное желание. И это большая перспектива для украинского футбола. Время покажет. Шевченко в своей программе задекларировал девять пунктов, предполагающих открытость УАФ и развитие нашего футбола. Это то, о чем я говорил раньше».
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