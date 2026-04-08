Динамо назвало имена виновных в скандале в матче против Карпат

Киевский клуб «Динамо» отреагировал на отмененный гол Матвея Пономаренко в матче против «Карпат».

«Отмененный гол Пономаренко, который отныне на совести Дмитрия Панчишина и Алексея Деревинского. Первый не отстоял свое решение засчитать гол, второй, ответственный за VAR, усмотрел нарушение там, где его не было, лишив нападающего «Динамо» и всю его команду заслуженного успеха», – отмечает официальный сайт киевлян.

Ранее Игорь Костюк после поражения «сине-белых» от «Карпат» (0:1) рассказал об отсутствии игроков в матче.