  4. Динамо назвало имена виновных в скандале в матче против Карпат
08 апреля 2026, 21:22 |
1338
0

Динамо назвало имена виновных в скандале в матче против Карпат

Киевский клуб раскритиковал действия судей

08 апреля 2026, 21:22 |
1338
0
Динамо назвало имена виновных в скандале в матче против Карпат
ФК Динамо

Киевский клуб «Динамо» отреагировал на отмененный гол Матвея Пономаренко в матче против «Карпат».

«Отмененный гол Пономаренко, который отныне на совести Дмитрия Панчишина и Алексея Деревинского. Первый не отстоял свое решение засчитать гол, второй, ответственный за VAR, усмотрел нарушение там, где его не было, лишив нападающего «Динамо» и всю его команду заслуженного успеха», – отмечает официальный сайт киевлян.

Ранее Игорь Костюк после поражения «сине-белых» от «Карпат» (0:1) рассказал об отсутствии игроков в матче.

судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов скандал Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
