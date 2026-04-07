Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Тренер – об игроках, пропустивших матч против «Карпат»
Игорь Костюк после поражения «сине-белых» от «Карпат» (0:1) рассказал об отсутствии игроков в матче.
– Яцык, Шола и Михавко до сих пор не в заявке. Когда можно ожидать их возвращения?
– Тарас уже со следующей недели присоединится к общим тренировкам. Шола из-за проблем со здоровьем не попал в заявку.
Что касается Яцыка, он немного повредил мышцу на предматчевой тренировке. Планировали его в старте, потому что он хорошо работал в этом цикле, но вынуждены были выставить Шапаренко, который 4 дня назад провел 80 минут за сборную – ему не хватало свежести и агрессии впереди», – пояснил Костюк.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 3 по 6 апреля в Португалии состоялись матчи 28-го тура
Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта