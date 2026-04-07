  4. АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я потеряю первую позицию в мировом рейтинге»
07 апреля 2026, 18:12
Испанец выиграл стартовый поединок на Мастерсе в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас переиграл аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Сразу после матча Алькарас ответил на вопросы журналистов и откровенно отметил:

«Я потеряю первую строчку в мировом рейтинге. Не знаю, произойдет ли это на этом турнире или на следующем, но мне предстоит защищать много очков и это будет очень сложно. Янник тоже будет набирать очки. О первой строчке я сейчас не думаю».

В 1/8 финала Мастерса Карлитос сыграет с победителем поединка Томас Мартин Этчеверри – Теренс Атман.

