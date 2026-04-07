АЛЬКАРАС: «Честно говоря, я потеряю первую позицию в мировом рейтинге»
Испанец выиграл стартовый поединок на Мастерсе в Монте-Карло
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас переиграл аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в стартовом поединке турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Сразу после матча Алькарас ответил на вопросы журналистов и откровенно отметил:
«Я потеряю первую строчку в мировом рейтинге. Не знаю, произойдет ли это на этом турнире или на следующем, но мне предстоит защищать много очков и это будет очень сложно. Янник тоже будет набирать очки. О первой строчке я сейчас не думаю».
В 1/8 финала Мастерса Карлитос сыграет с победителем поединка Томас Мартин Этчеверри – Теренс Атман.
🗣️ “Voy a perder el Número 1 del mundo. No sé si será en este torneo o en el próximo, pero defiendo muchos puntos y me será muy difícil defenderlos. Jannik también sumará puntos. El Número 1 no está en mi mente ahora mismo”.— José Morón (@jmgmoron) April 7, 2026
Carlitos, muy sincero. pic.twitter.com/HXejPVZhWX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
