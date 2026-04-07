Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас успешно начал защиту титула на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
07 апреля 2026, 16:01 | Обновлено 07 апреля 2026, 16:25
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас стартовал с победы на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:3.

В активе Карлоса – пять подач на вылет и 24 виннера, в пасиве 24 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу испанца.

В 1/8 финала Мастерса Карлитос сыграет с победителем поединка Томас Мартин Этчеверри – Теренс Атман.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт 1/16 финала

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
ВИДЕО. Синнер встретился с Усэйном Болтом на Мастерсе в Монте-Карло
Повесил баранку. Синнер успешно стартовал на Мастерсе в Монте-Карло
Димитров вылетел из Монте-Карло и впервые с 2012 года покинет топ-100
Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Баэс ATP Монте-Карло
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Футбол | 07 апреля 2026, 12:00 15
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ

Бывший защитник сборной Украины считает, что круг претендентов на чемпионство сужается

В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Футбол | 06 апреля 2026, 18:46 5
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день

По просьбе семьи наставника к лечению подключен специалист из Франции

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.04
Теннис | 06.04.2026, 20:18
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.04
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 06–12.04
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
06.04.2026, 00:02 3
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 21:12 28
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем