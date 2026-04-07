Алькарас успешно начал защиту титула на Мастерсе в Монте-Карло
Первый номер рейтинга ATP переиграл Себастьяна Баэса в стартовом матче
Первый номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас стартовал с победы на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 65) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:3.
В активе Карлоса – пять подач на вылет и 24 виннера, в пасиве 24 невынужденные ошибки.
Счет очных встреч игроков – 4:0 в пользу испанца.
В 1/8 финала Мастерса Карлитос сыграет с победителем поединка Томас Мартин Этчеверри – Теренс Атман.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт 1/16 финала
Карлос Алькарас [1] – Себастьян Баэс – 6:1, 6:3
