Арсенал никогда не побеждал в Португалии в стадиях на вылет
Вспомним все матчи «канониров», которые были сыграны против португальских команд на их поле
Лондонский Арсенал никогда не побеждал португальские команды на их поле в стадиях на вылет.
За всю историю «канониры» сыграли 6 матчей в Португалии: по 2 против Порту, Спортинга и Бенфики, в которых смогли 4 раза сыграть вничью (при 2 поражениях).
Эти 6 матчей состоялись в разных турнирах: Кубок ярмарок, Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов и Лига Европы.
Свою 7-ю попытку победить Арсенал предпримет уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга.
Матчи лондонского Арсенала в стадиях на вылет, состоявшиеся в Португалии
- 1969: Кубок ярмарок, Спортинг – Арсенал – 0:0
- 1991: Кубок европейских чемпионов, Бенфика – Арсенал – 1:1.
- 2010: Лига чемпионов, Порту – Арсенал – 2:1
- 2021: Лига Европы, Бенфика – Арсенал – 1:1
- 2023: Лига Европы, Спортинг – Арсенал – 2:2
- 2024: Лига чемпионов, Порту – Арсенал – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
