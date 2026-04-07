Арсенал никогда не побеждал в Португалии в стадиях на вылет

Лондонский Арсенал никогда не побеждал португальские команды на их поле в стадиях на вылет.

За всю историю «канониры» сыграли 6 матчей в Португалии: по 2 против Порту, Спортинга и Бенфики, в которых смогли 4 раза сыграть вничью (при 2 поражениях).

Эти 6 матчей состоялись в разных турнирах: Кубок ярмарок, Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов и Лига Европы.

Свою 7-ю попытку победить Арсенал предпримет уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Спортинга.

Матчи лондонского Арсенала в стадиях на вылет, состоявшиеся в Португалии