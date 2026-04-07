Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что в случае желания Антонио Конте возглавить сборную Италии он готов отпустить его:

«Отпустить Конте в сборную Италии? Если бы меня спросил Антонио, думаю, что да, но поскольку он очень умный, и пока не существует серьезного собеседника, а до сих пор его не было, я думаю, что он отказался бы представлять себя во главе чего-то абсолютно неорганизованного».

Антонио Конте уже имеет опыт работы в сборной Италии, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год и дошел до четвертьфинала Евро-2016, где «Скуадра Адзурра» в серии пенальти уступила Германии.

Ранее Конте прокомментировал слухи о том, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Италии.