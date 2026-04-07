Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии
Италия
07 апреля 2026, 13:37
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис и Антонио Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что в случае желания Антонио Конте возглавить сборную Италии он готов отпустить его:

«Отпустить Конте в сборную Италии? Если бы меня спросил Антонио, думаю, что да, но поскольку он очень умный, и пока не существует серьезного собеседника, а до сих пор его не было, я думаю, что он отказался бы представлять себя во главе чего-то абсолютно неорганизованного».

Антонио Конте уже имеет опыт работы в сборной Италии, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год и дошел до четвертьфинала Евро-2016, где «Скуадра Адзурра» в серии пенальти уступила Германии.

Ранее Конте прокомментировал слухи о том, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Италии.

Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Наполи сборная Италии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Чирко Источник: Calcionapoli24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем