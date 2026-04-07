Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Италия
07 апреля 2026, 13:15 | Обновлено 07 апреля 2026, 13:17
503
0

Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»

Тренер «Наполи» уже возглавлял национальную сборную

07 апреля 2026, 13:15 | Обновлено 07 апреля 2026, 13:17
503
0
Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Италии.

«Не забывайте, что в прошлом году, в последние три месяца, говорили, что я якобы уйду из «Наполи» в «Ювентус», правда? СМИ должны писать: правильно, что мое имя входит в этот список. Если бы я был президентом Федерации, я бы рассмотрел его вместе с другими: по многим причинам я бы взял Конте. Я уже работал в сборной и знаю там атмосферу.

Мне это льстит, потому что представлять свою страну – это всегда приятно. Вы прекрасно знаете, что у меня еще один год контракта, и в конце сезона я встречусь с президентом клуба. Мне жаль, что если бы мы квалифицировались на чемпионат мира, возможно через серию пенальти, говорили бы о великом успехе и прекрасном футболе. К сожалению, считают только результаты, но после трех пропущенных чемпионатов мира нужно делать что-то серьезное.

Когда я был главным тренером, обо мне много говорили, но помощи от клубов я получил немного. Сейчас все – катастрофа, но даже в катастрофе есть что-то, что можно спасти. Мы должны понять, что если что-то идет не так, это касается как тех, кто квалифицировался, так и тех, кто не прошел отбор.

Если бы мы квалифицировались, все говорили бы с триумфальным тоном. Но так не случилось. Мы играли на очень высоком уровне, и что-то будет сделано. Все мы заботимся о сборной, и что-то должно быть сделано».

Антонио Конте уже имеет опыт работы со сборной Италии, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год и вывел до четвертьфинала Евро-2016, где «Скуадра Адзурра» в серии пенальти уступила Германии.

Ранее спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал действия Ромелу Лукаку.

Наполи сборная Италии по футболу Антонио Конте Серия A чемпионат Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем