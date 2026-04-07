Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Тренер «Наполи» уже возглавлял национальную сборную
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что он является одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Италии.
«Не забывайте, что в прошлом году, в последние три месяца, говорили, что я якобы уйду из «Наполи» в «Ювентус», правда? СМИ должны писать: правильно, что мое имя входит в этот список. Если бы я был президентом Федерации, я бы рассмотрел его вместе с другими: по многим причинам я бы взял Конте. Я уже работал в сборной и знаю там атмосферу.
Мне это льстит, потому что представлять свою страну – это всегда приятно. Вы прекрасно знаете, что у меня еще один год контракта, и в конце сезона я встречусь с президентом клуба. Мне жаль, что если бы мы квалифицировались на чемпионат мира, возможно через серию пенальти, говорили бы о великом успехе и прекрасном футболе. К сожалению, считают только результаты, но после трех пропущенных чемпионатов мира нужно делать что-то серьезное.
Когда я был главным тренером, обо мне много говорили, но помощи от клубов я получил немного. Сейчас все – катастрофа, но даже в катастрофе есть что-то, что можно спасти. Мы должны понять, что если что-то идет не так, это касается как тех, кто квалифицировался, так и тех, кто не прошел отбор.
Если бы мы квалифицировались, все говорили бы с триумфальным тоном. Но так не случилось. Мы играли на очень высоком уровне, и что-то будет сделано. Все мы заботимся о сборной, и что-то должно быть сделано».
Антонио Конте уже имеет опыт работы со сборной Италии, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год и вывел до четвертьфинала Евро-2016, где «Скуадра Адзурра» в серии пенальти уступила Германии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
