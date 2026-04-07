Спортдиректор Наполи о демарше Лукаку: «Уважение к команде важнее всего»

07 апреля 2026, 12:55 | Обновлено 07 апреля 2026, 12:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованні Манна

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал действия Ромелу Лукаку, который не вернулся в клуб после международной паузы:

«Для меня ситуация абсолютно ясна. Ромелу должен был поехать в сборную, но остался в Бельгии тренироваться вопреки нашей воле. Мы хотели обсудить это здесь, в Неаполе, но этого не произошло, и мы недовольны, однако уважение к команде важнее всего. Надеюсь, он вернется через неделю, и будут последствия, но футбол продолжается, а сейчас играет Джоване».

Лукаку пропустил большую часть сезона из-за травмы бедра, а после возвращения сыграл всего семь матчей, в которых забил один гол.

После 31-го тура Серии А «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков, что на семь меньше, чем у лидирующего «Интера».

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
