Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не приступил к тренировочному процессу с «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист проигнорировал сообщение о возвращении к тренировочному процессу после паузы на матчи сборных.

«Наполи подтверждает, что Ромелу Лукаку не откликнулся на сегодняшний призыв вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право принять соответствующие дисциплинарные меры, а также принять решение о том, будет ли игрок продолжать тренироваться с командой в течение неопределенного периода времени», – говорится в сообщении пресс-службы чемпиона Италии.

В текущем сезоне на счету Ромелу Лукаку семь матчей на клубном уровне во всех турнирах и один забитый мяч. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готовит наказание для Лукаку.