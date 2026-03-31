Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой
Ромелу Лукаку не вернулся к тренировкам с «Наполи»
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не приступил к тренировочному процессу с «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
32-летний футболист проигнорировал сообщение о возвращении к тренировочному процессу после паузы на матчи сборных.
«Наполи подтверждает, что Ромелу Лукаку не откликнулся на сегодняшний призыв вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право принять соответствующие дисциплинарные меры, а также принять решение о том, будет ли игрок продолжать тренироваться с командой в течение неопределенного периода времени», – говорится в сообщении пресс-службы чемпиона Италии.
В текущем сезоне на счету Ромелу Лукаку семь матчей на клубном уровне во всех турнирах и один забитый мяч. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за травмы.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готовит наказание для Лукаку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупский не получил шансов при Реброве
Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч