  4. Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой
31 марта 2026, 15:51
Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой

Ромелу Лукаку не вернулся к тренировкам с «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не приступил к тренировочному процессу с «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист проигнорировал сообщение о возвращении к тренировочному процессу после паузы на матчи сборных.

«Наполи подтверждает, что Ромелу Лукаку не откликнулся на сегодняшний призыв вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право принять соответствующие дисциплинарные меры, а также принять решение о том, будет ли игрок продолжать тренироваться с командой в течение неопределенного периода времени», – говорится в сообщении пресс-службы чемпиона Италии.

В текущем сезоне на счету Ромелу Лукаку семь матчей на клубном уровне во всех турнирах и один забитый мяч. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готовит наказание для Лукаку.

По теме:
Проблема для Гасперини. Один из ключевых игроков Ромы выбыл на месяц
Мексика – Бельгия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФОТО. Сексуальная итальянская журналистка показала своего бойфренда
Даниил Кирияка Источник: ФК Наполи
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 31 марта 2026, 01:59 17
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию

Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч

Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30.03.2026, 19:08
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Футбол | 31.03.2026, 08:06
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил
Футбол | 31.03.2026, 15:18
Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил
Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил
Популярные новости
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 39
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
29.03.2026, 23:36 7
Футбол
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
31.03.2026, 08:12 1
Бокс
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
