Экс-футболист сборной Украины вынес вердикт Пономаренко после скандала

09 апреля 2026, 01:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Призетко

Экс-хавбек сборной Украины Александр Призетко оценил скандальные эпизоды с незасчитанным голом и удалением в матче между «Динамо» и «Карпатами» (0:1).

– Матч в Киеве запомнился довольно неоднозначным судейским решением Панчишина, который, просмотрев VAR, отменил гол Пономаренко, чем разозлил Матвея, который в итоге доигрался до красной карточки.

Гол главного бомбардира бело-синих, по вашему мнению, стоило засчитать, или рефери прав и было нападение на вратаря «Карпат» Домчака?

– На мой взгляд, гол Пономаренко «Карпатам» нужно было засчитать. Домчак после минимального контакта с Матвеем откровенно картинно начал корчиться и играть на публику, а по факту, я пересмотрел не один повтор, он просто не зафиксировал мяч в руках, ошибся, чем и воспользовался динамовec. Пономаренко все делал правильно – отработал момент до конца, он не шел на фол, не намеревался травмировать вратаря, а мастерски проткнул мяч, классно вставил ногу и забил.

А что касается красной карточки, то Пономаренко просто не справился с эмоциями. Его можно понять: забил очень важный гол, а его отменили... Однако обе желтые карточки он получил заслуженно. Здесь к арбитру претензий нет никаких, хотя в случае со второй «желтой», на мой взгляд, арбитр должен был раньше свистнуть фол Пономаренко на Бабогло и не затягивать дело до стыка.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
