Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?

Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили 86 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе Кейна 48 забитых мячей, Диаса – 22 и Олисе – 16.

В XXI веке всего 7 раз три игрока одной команды топ-5 европейских чемпионатов суммарно забивали 100+ голов.

5 раз подобное удавалось игрокам Барселоны, дважды – Реалу.

Продолжить гонку за сотней игроки Баварии попробуют уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Реала.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах