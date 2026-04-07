Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?
Только 7 раз подобное случалось в топ-5 лигах в XXI веке
Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили 86 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В активе Кейна 48 забитых мячей, Диаса – 22 и Олисе – 16.
В XXI веке всего 7 раз три игрока одной команды топ-5 европейских чемпионатов суммарно забивали 100+ голов.
5 раз подобное удавалось игрокам Барселоны, дважды – Реалу.
Продолжить гонку за сотней игроки Баварии попробуют уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Реала.
Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах
- 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
- 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
- 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
- 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
- 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
- 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
- 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
- ...
- 86 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (48), Луис Диас (22), Майкл Олисе (16)
