  4. Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?
07 апреля 2026, 13:14
Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?

Только 7 раз подобное случалось в топ-5 лигах в XXI веке

Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили 86 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе Кейна 48 забитых мячей, Диаса – 22 и Олисе – 16.

В XXI веке всего 7 раз три игрока одной команды топ-5 европейских чемпионатов суммарно забивали 100+ голов.

5 раз подобное удавалось игрокам Барселоны, дважды – Реалу.

Продолжить гонку за сотней игроки Баварии попробуют уже сегодня, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Реала.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах

  • 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
  • 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
  • 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
  • 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
  • 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
  • 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
  • 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
  • ...
  • 86 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (48), Луис Диас (22), Майкл Олисе (16)
По теме:
Кейн хочет Золотой мяч: «Мне нужно выиграть Лигу чемпионов или ЧМ»
Спортинг – Арсенал. 1/4 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Барселона Гарри Кейн Луис Диас Майкл Олисе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07 апреля 2026, 09:43 0
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»

Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Днепра-1»

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 21:12 28
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Футбол | 06.04.2026, 15:37
Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Арсенала завершил карьеру
Футбол | 07.04.2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Арсенала завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый экс-игрок Арсенала завершил карьеру
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 07.04.2026, 11:30
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 8
Футбол
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21 1
Баскетбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 164
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
